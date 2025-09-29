Фото: Нацполіція

Аварія сталась в Солотвинській територіальній громаді та поблизу Галича. На жаль, внаслідок аварії загинув 15-річний хлопець

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

28 вересня близько 21:00, 15-річний водій мопеда Yamaha їхав між селом Кричка та селом Яблунька. Він не впорався з керуванням та впав. Від отриманих травм підліток помер.

"За цими фактами слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

