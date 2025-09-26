Фото: Національна поліція України

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння державними землями у Карпатах, до якої причетні посадовці та підставні особи

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліцейські викрили злочинну групу, яка займалася незаконним відчуженням державних земель поблизу популярного туристичного комплексу "Буковель". За даними слідства, упродовж трьох років учасники схеми шляхом підроблення документів заволоділи ділянками загальною площею 4,29 гектара, вартість яких перевищує 14 мільйонів гривень.

Ділянки незаконно вибули з державної власності

До оборудки були залучені представники органів місцевого самоврядування, державні реєстратори, нотаріуси та підставні особи. Використовуючи фальсифіковані державні акти зразка 2001 року, зловмисники створювали видимість законного набуття права власності. Вони виготовляли технічну документацію з неправдивими даними та вносили її до Державного земельного кадастру і реєстру речових прав. Один з учасників групи виступив "добросовісним набувачем", оформивши кілька договорів купівлі-продажу з фіктивними власниками, які навіть не знали про свій "статус".

Як з’ясували правоохоронці, йдеться про землі, що належать державі та розташовані на території Поляницького лісництва Ворохтянського лісового господарства. У рамках слідчих дій поліцейські провели обшуки в Івано-Франківській та Рівненській областях, вилучили документи, електронні носії та інші докази причетності до злочину.

Трьом фігурантам уже оголошено про підозру у шахрайстві та підробленні офіційних документів. Санкції відповідних статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інші епізоди незаконного заволодіння особливо цінними землями лісового фонду.

Нагадаємо про масштабну незаконну вирубку у Чорнобильській зоні відчуження, через яку довкіллю завдали збитків на десятки мільйонів гривень.