На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
В Івано-Франківській області сталась ДТП. Автобус врізався в будинок. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 23 вересня близько 19:30 у селі Вікняне, що у Тлумацькій громаді. 63-річний водій автобуса Mercedes не впорався з керуванням. В результаті він з’їхав з дороги та вʼїхав у житловий будинок.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, раніше на Львівщині мотоцикл зіткнувся з мікроавтобусом. Від отриманих травм 50-річний мотоцикліст загинув на місці.
