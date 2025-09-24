Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 23 вересня близько 19:30 у селі Вікняне, що у Тлумацькій громаді. 63-річний водій автобуса Mercedes не впорався з керуванням. В результаті він з’їхав з дороги та вʼїхав у житловий будинок.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, раніше на Львівщині мотоцикл зіткнувся з мікроавтобусом. Від отриманих травм 50-річний мотоцикліст загинув на місці.