23 сентября 2025, 07:20

Неизвестные штурмовали ТЦК на Прикарпатье: трое военнообязанных скрылись

23 сентября 2025, 07:20
Иллюстративное фото: Вечерний Киев
В понедельник, 22 сентября, группа неизвестных напала на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что в результате инцидента трое военнообязанных, находившихся на территории ТЦК, скрылись.

Правоохранители отмечают, что такие действия являются уголовным правонарушением: всех причастных установят и привлекут к ответственности согласно законодательству Украины.

Журналисты "Суспильного" со ссылкой на неназванные источники сообщают, что нападавшие выбили двери помещения Калушского районного территориального центра. По данным инсайдеров, нападение совершила группа из около десяти человек.

Напомним, на Волыни в селе Боратин между местными жителями и работниками ТЦК возник конфликт. Во время потасовки одному из военнослужащих сломали руку, когда тот производил предупредительные выстрелы. Относительно нарушителей применили слезоточивый газ.

Читайте также: Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам

