Фото: поліція Івано-Франківщини

Під час зіткнення мотоцикла з легковиком на Коломийщині постраждав 15-річний підліток, його госпіталізували

Про це повідомляє поліція в Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У селі Орелець Коломийського району на Івано-Франківщині ввечері 22 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла. В результаті зіткнення травмувався 15-річний мотоцикліст, його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Підліток госпіталізований до лікарні

За інформацією поліції Івано-Франківської області, легковик Renault Megane керував 39-річний мешканець Коломийського району. Попередньо встановлено, що водій під час повороту ліворуч на нерегульованому перехресті допустив зіткнення з мотоциклом, який рухався у попутному напрямку.

Правоохоронці відзначають, що водій автомобіля перебував у тверезому стані. На місці події працювали слідчі та експерти, щоб з’ясувати всі обставини пригоди.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили тілесні ушкодження потерпілому. Розслідування триває.

