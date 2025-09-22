Фото: Нацполиция

В Прикарпатье задержали мужчину. Его подозревают в умышленном убийстве

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители 20 сентября получили сообщение от местного жителя, нашедшего в гужевом транспорте тело 41-летнего односельчанина с признаками насильственной смерти.

Впоследствии в Верховинском районе полиция задержала 25-летнего местного жителя. Он нанес знакомому смертельные удары топором. Ему объявили о подозрении. Теперь ему может грозить заключение до 15 лет.

