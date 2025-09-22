На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
В Прикарпатье задержали мужчину. Его подозревают в умышленном убийстве
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Правоохранители 20 сентября получили сообщение от местного жителя, нашедшего в гужевом транспорте тело 41-летнего односельчанина с признаками насильственной смерти.
Впоследствии в Верховинском районе полиция задержала 25-летнего местного жителя. Он нанес знакомому смертельные удары топором. Ему объявили о подозрении. Теперь ему может грозить заключение до 15 лет.
Напомним, в Киеве полиция расследует убийство женщины и ее 14-летней дочери. Они были найдены со следами подавления в одной из квартир Шевченковского района столицы.
