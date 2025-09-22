На Прикарпатті чоловік вбив знайомого сокирою
На Прикарпатті затримали чоловіка. Його підозрюють в умисному вбивстві
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
Правоохоронці 20 вересня отримали повідомлення від місцевого жителя, який в гужовому транспорті знайшов тіло 41-річного односельця з ознаками насильницької смерті.
Згодом на Верховинщині поліція затримала 25-річного місцевого жителя. Він завдав знайомому смертельних ударів сокирою. Йому оголосили про підозру. Тепер йому може загрожувати ув'язнення до 15 років.
Нагадаємо, у Києві поліція розслідує вбивство жінки та її 14-річної доньки. Вони були знайдені зі слідами удушення в одній із квартир Шевченківського району столиці.
На Рівненщині затримали чоловіка, який застрелив знайомогоВсі новини »
19 вересня 2025, 08:45У Харкові жінку вбив її коханий ножем
18 вересня 2025, 18:5522-річний чоловік загинув від пострілу друга – деталі затримання на Рівненщині
18 вересня 2025, 16:02
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
У Львові побили 18-річну дівчину: поліція встановила нападниць
22 вересня 2025, 21:49Конфлікт на дорозі переріс у бійку: на Рівненщині чоловік поранив знайомого ножем
22 вересня 2025, 21:22Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі серед місцевих жителів
22 вересня 2025, 20:55Як виглядає найбільший ринок у Дніпрі після пожежі
22 вересня 2025, 20:35Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
22 вересня 2025, 20:24ДПА у початковій школі: в Міносвіти розповіли, що потрібно знати батькам
22 вересня 2025, 19:55Росіяни вручили їм повістки: з окупованих територій врятували двох 18-річних хлопців
22 вересня 2025, 19:26Театр "Березіль" готується відкрити новий безпечний простір для вистав у Харкові
22 вересня 2025, 19:12ДТП на Київщині: зіткнулись іномарки, є постраждалі
22 вересня 2025, 18:55У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
22 вересня 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну