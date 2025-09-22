Фото: Нацполіція

На Прикарпатті затримали чоловіка. Його підозрюють в умисному вбивстві

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці 20 вересня отримали повідомлення від місцевого жителя, який в гужовому транспорті знайшов тіло 41-річного односельця з ознаками насильницької смерті.

Згодом на Верховинщині поліція затримала 25-річного місцевого жителя. Він завдав знайомому смертельних ударів сокирою. Йому оголосили про підозру. Тепер йому може загрожувати ув'язнення до 15 років.

