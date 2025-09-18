В Харькове женщину убил ее любимый ножом
Трагедия произошла в ночь на 15 сентября в Индустриальном районе. Все началось с конфликта
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Известно, что мужчина и женщина проживали вместе. В тот вечер они устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, мужчина схватил нож и нанес сожителям удары. От полученных травм и потери крови она скончалась на месте.
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Днепре приговорили к заключению мужчину, который во время ссоры убил свою жену. Он нанес женщине несколько ударов по голове, в результате чего она скончалась. В ближайшие годы он проведет за решеткой.
В Запорожье во время конфликта мужчина убил товарища и спрятал тело у мусорных баковВсе новости »
18 сентября 2025, 16:27В Сумской области мужчина нанял киллера, чтобы убить бывшую возлюбленную
15 сентября 2025, 20:39
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Смертельное ДТП в Житомирской области: водителю грозит тюрьма
18 сентября 2025, 19:1582 тысячи долларов за побег: в Киеве разоблачили организатора очередной схемы для уклонистов
18 сентября 2025, 18:40В Днепре судили женщину за подготовку к теракту
18 сентября 2025, 18:20В Киевской области разоблачили факт торговли людьми на агропредприятии: к работе принуждали 13 иностранцев
18 сентября 2025, 17:40Пленки Миндича раскрыли конфликт на самом высоком уровне – противостояние с НАБУ обостряется
18 сентября 2025, 17:24Новый вид мошенничества: голосовые сообщения злоумышленников обманывают даже опытных
18 сентября 2025, 17:02Первокурсники Львовской политехники массово выезжают за границу – ректор
18 сентября 2025, 16:46В Запорожье во время конфликта мужчина убил товарища и спрятал тело у мусорных баков
18 сентября 2025, 16:27Украина вернула 1000 погибших защитников
18 сентября 2025, 16:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников