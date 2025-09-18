13:27  18 сентября
Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
11:50  18 сентября
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
10:46  18 сентября
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
18 сентября 2025, 18:55

В Харькове женщину убил ее любимый ножом

18 сентября 2025, 18:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Трагедия произошла в ночь на 15 сентября в Индустриальном районе. Все началось с конфликта

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Известно, что мужчина и женщина проживали вместе. В тот вечер они устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, мужчина схватил нож и нанес сожителям удары. От полученных травм и потери крови она скончалась на месте.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре приговорили к заключению мужчину, который во время ссоры убил свою жену. Он нанес женщине несколько ударов по голове, в результате чего она скончалась. В ближайшие годы он проведет за решеткой.

убийство задержание Харьковская область
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
