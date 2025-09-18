Фото: Нацполиция

Трагедия произошла в ночь на 15 сентября в Индустриальном районе. Все началось с конфликта

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Известно, что мужчина и женщина проживали вместе. В тот вечер они устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, мужчина схватил нож и нанес сожителям удары. От полученных травм и потери крови она скончалась на месте.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре приговорили к заключению мужчину, который во время ссоры убил свою жену. Он нанес женщине несколько ударов по голове, в результате чего она скончалась. В ближайшие годы он проведет за решеткой.