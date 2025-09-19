Фото: Иллюстративное

34-летнего мужчину задержали в Ровенской области. Он стрелял в своего знакомого

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

18 сентября в селе Заставье на территории собственного дома 34-летний местный житель из охотничьего ружья выстрелил в живот своему 22-летнему знакомому. Когда медики прибыли по адресу, они констатировали смерть потерпевшего.

Стрелка была задержана. Он в тот момент был в стадии опьянения. Решается вопрос о мере пресечения. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

