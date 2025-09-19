11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
08:28  19 сентября
На Буковине на границе с Румынией остановили микроавтобус из 350 кг редких металлов
19 сентября 2025, 08:45

В Ровенской области задержали мужчину, который застрелил знакомого

19 сентября 2025, 08:45
Фото: Иллюстративное
34-летнего мужчину задержали в Ровенской области. Он стрелял в своего знакомого

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

18 сентября в селе Заставье на территории собственного дома 34-летний местный житель из охотничьего ружья выстрелил в живот своему 22-летнему знакомому. Когда медики прибыли по адресу, они констатировали смерть потерпевшего.

Стрелка была задержана. Он в тот момент был в стадии опьянения. Решается вопрос о мере пресечения. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве двух братьев в возрасте 21 и 22 лет будут судить за жестокое убийство 29-летнего мужчины. Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Им грозит пожизненное лишение свободы.

