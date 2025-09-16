10:59  16 сентября
16 сентября 2025, 11:13

В Одессе разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за волонтеров и обманывали военных

16 сентября 2025, 11:13
Фото: ОГП
Пятерым участникам преступной группы сообщили о подозрении в мошенничестве

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, с января по август 2025 года фигуранты через соцсети, в частности в группе "Авто для ВСУ", выдавали себя за волонтеров, таможенных брокеров и водителей. Они предлагали военным "выгодную продажу", утверждая, что авто уже возле границы. Фигуранты требовали копии документов и частичную оплату – за растаможку, страховку или горючее.

Заказанные авто никто не доставлял, а деньги потерпевшие перечисляли на счета, подконтрольные мошенникам.

Ущерб от действий злоумышленников составил почти 1 млн грн. Пострадали не менее 11 военнослужащих.

Четырех фигурантов заключили под стражу, по пятому – решается вопрос об объявлении в розыск.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили мошенников, которые выманили у людей почти 6 млн грн. Злоумышленников заключили под стражу.

