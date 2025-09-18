Заплатила за неіснуюче авто: на Прикарпатті шахрай "заробив" на жінці майже 100 тисяч
Жителька Прикарпаття стала жертвою шахрая. Все почалось з того, що вона на одному з сайтів побачила оголошення про лоставку автомобілів з-за кордону
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Жінка зв'язалась з незнайомцями за оголошенням. Їй пообіцяли підібрати транспортний засіб за вигідною ціною та привести його в Україну. Проте аферисти переконали її, що потрібно спочатку внести передплату.
Понад 90 тисяч гривень жінка переказала на вказаний рахунок. Однак "продавці" перестали виходити на зв'язок, а обіцяне авто вона так і не отримала. Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, раніше в поліції попередили про нову схему аферистів. Шахраї створюють у соцмережах рекламу ліків, потім запоріжці переходять за цими посиланнями, вводять особисті дані для замовлення. Потім на ці номери їм телефонують шахраї, представляються правоохоронцями та залякують фейковими звинуваченнями.