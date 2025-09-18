Фото: Нацполіція

Жителька Прикарпаття стала жертвою шахрая. Все почалось з того, що вона на одному з сайтів побачила оголошення про лоставку автомобілів з-за кордону

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Жінка зв'язалась з незнайомцями за оголошенням. Їй пообіцяли підібрати транспортний засіб за вигідною ціною та привести його в Україну. Проте аферисти переконали її, що потрібно спочатку внести передплату.

Понад 90 тисяч гривень жінка переказала на вказаний рахунок. Однак "продавці" перестали виходити на зв'язок, а обіцяне авто вона так і не отримала. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше в поліції попередили про нову схему аферистів. Шахраї створюють у соцмережах рекламу ліків, потім запоріжці переходять за цими посиланнями, вводять особисті дані для замовлення. Потім на ці номери їм телефонують шахраї, представляються правоохоронцями та залякують фейковими звинуваченнями.