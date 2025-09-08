Фото: полиция

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 7 сентября, на трассе Одесса-Рени в поселке Сарата Белгород-Днестровского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около полуночи 57-летняя киевлянка за рулем Lexus сбила 74-летнего местного жителя, шедшего по дороге во встречном направлении. Мужчина погиб еще до приезда "скорой".

Водительница не пострадала. Проверка показала, что она была трезвой.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

