Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

10 вересня, близько 13:40, правоохоронці отримали повідомлення про аварію в місті Косів. З'ясувалось, що 30-річна жінка за кермом Volkswagen Caddy через неуважність збила 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переході.

Внаслідок ДТП 11-річна дитина постраждала. Її госпіталізували медики. Що стосується жінки, то перевірка показала, що вона сіла за кермо тверезою.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України", повідомили в поліції.

