Мэр Ивано-Франковска предупредил о возможной российской атаке по региону

иллюстративное фото: из открытых источников

Руслан Марцинкив призывает реагировать на возможную воздушную тревогу этой ночью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на предупреждение мэра Ивано-Франковска в соцсети.

"Реагируем на возможную тревогу ночью! Возможен комбинированный удар по региону!", – написал Марцинкив.

Напомним, в ночь на 21 июля Ивано-Франковск получил комбинированный удар российских войск с применением ракет и ударных беспилотников. Тогда были повреждены объекты инфраструктуры.