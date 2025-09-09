Мэр Ивано-Франковска предупредил о возможной российской атаке по региону
Руслан Марцинкив призывает реагировать на возможную воздушную тревогу этой ночью
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на предупреждение мэра Ивано-Франковска в соцсети.
"Реагируем на возможную тревогу ночью! Возможен комбинированный удар по региону!", – написал Марцинкив.
Напомним, в ночь на 21 июля Ивано-Франковск получил комбинированный удар российских войск с применением ракет и ударных беспилотников. Тогда были повреждены объекты инфраструктуры.
