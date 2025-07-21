Самая большая атака на Ивано-Франковск за все время войны: есть пострадавшие и повреждения

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В ночь на 21 июля Ивано-Франковск подвергся комбинированному удару российских войск с применением ракет и ударных беспилотников

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив , передает RegioNews.

По его словам, пострадали, по меньшей мере, три села Ивано-Франковской общины. Есть повреждения инфраструктуры, масштабы разрушений уточняются.

"Знаем, что в одном из сел нашей общины есть пострадавшие. Но в легком состоянии", - отметил мэр.

Также проверяется информация о последствиях ударов еще в двух селах.

Марцинков назвал эту атаку самой масштабной с начала полномасштабного вторжения. Поблагодарил сил ПВО, спасателей, медиков и всех служб, работающих на месте.

Как известно, этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, враг выпустил по стране много дронов и ракет разных типов.

Напомним, в Киеве в результате массированного удара один человек погиб, еще несколько пострадали.