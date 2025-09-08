Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области погиб подросток. Это произошло, когда его скутер столкнулся с авто

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

ДТП произошло 8 сентября в селе Старуня, Богородчанского территориального общества. Предварительно столкнулись 37-летний водитель Ford и 15-летний водитель скутера. От полученных травм ребенок погиб на месте.

"На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства и детали смертельного ДТП", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Кировоградской области Toyota врезалась в стелу. От полученных травм пассажир авто, 22-летний парень, скончался в больнице.