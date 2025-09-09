Мер Івано-Франківська попередив про можливий російський удар по регіону
Руслан Марцінків закликає реагувати на можливу повітряну тривогу цієї ночі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на попередження мера Івано-Франківська у соцмережі.
"Реагуємо на можливу тривогу вночі! Можливий комбінований удар по регіону!", – написав Марцінків.
Нагадаємо, у ніч на 21 липня Івано-Франківськ зазнав комбінованого удару російських військ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Тоді було пошкоджено об’єкти інфраструктури.
