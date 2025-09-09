19:25  09 вересня
На Київщині чоловік вбив власного батька
18:29  09 вересня
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
18:14  09 вересня
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2025, 23:25

Мер Івано-Франківська попередив про можливий російський удар по регіону

09 вересня 2025, 23:25
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Руслан Марцінків закликає реагувати на можливу повітряну тривогу цієї ночі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на попередження мера Івано-Франківська у соцмережі.

"Реагуємо на можливу тривогу вночі! Можливий комбінований удар по регіону!", – написав Марцінків.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня Івано-Франківськ зазнав комбінованого удару російських військ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Тоді було пошкоджено об’єкти інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область Івано-Франківськ Марцінків Руслан Романович попередження атака
На Прикарпатті в аварії загинув підліток
08 вересня 2025, 18:35
Смертельна ДТП на Прикарпатті: авто вилетіло в кювет та перекинулось, серед загиблих підліток
08 вересня 2025, 14:55
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Трамп відреагував на вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької
09 вересня 2025, 23:11
Свириденко закликала США та ЄС до жорстких санкцій проти російських нафтових компаній
09 вересня 2025, 22:59
На Чернігівщині лікарку підозрюють у смерті 11-річної дитини
09 вересня 2025, 21:59
В Україні оновили правила діяльності казино
09 вересня 2025, 21:50
Трамп розповів, чому війну в Україні важко завершити
09 вересня 2025, 21:29
На Одещині найвищі темпи будівництва житла
09 вересня 2025, 21:07
На окупованих територіях через відсутність води жителям загрожує холод
09 вересня 2025, 20:45
"Ти моє натхнення": співачка Тіна Кароль показала дорослого сина
09 вересня 2025, 20:30
У Херсонській ОВА розповіли, скільки витрачають на боротьбу із російськими безпілотниками
09 вересня 2025, 20:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »