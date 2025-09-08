Фото: Нацполиция

В Киевской области Mercedes Benz влетел в прицеп камаза. В результате аварии водитель погиб

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла на автодороге "Киев-Одесса" в пределах Белоцерковского района. Предварительно, 60-летний водитель Mercedes Benz двигался по трассе в направлении города Одесса. По невнимательности он не соблюдал безопасную дистанцию. Mercedes врезался в прицеп Камаза, который двигался впереди в попутном направлении в левой полосе и выполнял маневр разворота.

В результате ДТП водитель Mercedes Benz погиб на месте. Его 26-летнюю пассажирку госпитализировали медики. Правоохранители начали уголовное расследование.

