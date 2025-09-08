Фото: Нацполіція

На Прикарпатті 19-річний водій не впорався з керуванням. Внаслідок аварії загинули дві людини

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась у місті Снятин увечері 7 вересня. Попередньо, 19-річний водій Skoda Octavia не впорався з керуванням. Він виїхав за межі проїзної частини, після чого автомобіль з'їхав у кювет і зіткнулось з бетонною електроопорою. Після цього авто перекинулось на дах.

Внаслідок ДТП водій та 15-річний пасажир загинули на місці. Двох 16-річних пасажирів госпіталізували з травмами. Правоохоронці розпочали розслідування.

