300 млн на безопасное обучение: Харьков готовится к офлайну

На фото Татьяна Кагановская. Автор фотографии Камила Рахматиллаева

Правительство выделило 300 млн грн в поддержку офлайн-обучения в прифронтовых регионах, среди которых и Харьков

Об этом в интервью изданию "Думка" рассказала ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Татьяна Кагановская, передает RegioNews.

Ректор отметила, что вопрос возобновления офлайн-обучения волнует многих студентов и их семьи. Однако ответить однозначно на этот вопрос непросто из-за сложных условий.

Выделенные средства помогают содержать научно-педагогические коллективы, обеспечивать работу университета, сохранять науку и культуру, что является основой для будущего восстановления страны.

"Мы строим новые безопасные пространства для обучения, в частности для студентов-медиков и естественных специальностей, – рассказала ректор. – В этих условиях планируем обучать до 3,5 тысяч студентов в 2-3 смены. Безопасность – один из главных приоритетов, поэтому мы создаем возможности для практических занятий в подземных лабораториях и аудиториях".

Образовательный процесс пройдет в смешанном формате: офлайн для студентов, которые могут посещать университет в Харькове, и онлайн – для тех, кто находится за границей или в других городах.

По словам ректора, уже во втором семестре этого учебного года планируется начать офлайн-занятия в безопасных просторах университета. В то же время, зимние каникулы 2026 года будут использованы для завершения ремонта и подготовки новых пространств.

Напомним, к сентябрю 2025 г. в Украине планировали завершить строительство 139 подземных школ. По данным МОН, в 2024 году на строительство подземных школ из госбюджета было выделено семь с половиной миллиардов гривен, а в 2025-м – более одиннадцати. Дополнительное финансирование поступает из местных бюджетов.