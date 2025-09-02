16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
16:07  02 вересня
У Кривому Розі під час пожежі загинули двоє дітей, мати та ще троє постраждали
15:40  02 вересня
У центрі Києва упав уламок ворожого дрона
02 вересня 2025, 15:30

На Прикарпатті псевдобанкір видурив у жінки понад 309 тисяч грн

02 вересня 2025, 15:30
Фото: ілюстративне
Мешканка Івано-Франківщини втратила понад 309 тисяч гривень через шахрая, який представився працівником банку

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

На Івано-Франківщині поліція розслідує випадок шахрайства, внаслідок якого місцева мешканка втратила значну суму грошей. За даними правоохоронців, до жінки зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку. Він повідомив, що її рахунок нібито перебуває під загрозою незаконного зняття коштів.

Співрозмовник переконав 35-річну підприємницю, що для захисту картки необхідно переказати гроші на інший рахунок. Жінка виконала всі інструкції незнайомця. Після цього з її картки зникло понад 309 тисяч гривень.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Наразі тривають заходи для встановлення осіб, причетних до цього злочину, а також обставин, за яких зловмисникам вдалося ввести потерпілу в оману.

Поліція наголошує, що такі схеми телефонних афер залишаються поширеними. Правоохоронці закликають громадян не повідомляти стороннім реквізити банківських карток і коди з SMS, не здійснювати переказів за телефонними вказівками та одразу звертатися до офіційних представників банку або телефонувати до поліції за номером 102 у разі підозрілих дзвінків.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині дві жінки стали жертвами шахраїв, намагаючись отримати соціальну допомогу. Одній із потерпілих довелося вводити особисті дані та підтверджувати код у месенджері після переходу за підозрілим посиланням.

