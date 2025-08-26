13:16  26 серпня
Який вирок виніс суд 10-класнику за крадіжку під час коляди на Івано-Франківщині

26 серпня 2025, 14:01
Фото: ілюстративне
Школяр отримав рік пробаційного нагляду за крадіжку під час коляди.

Про це йдеться у вироку Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок 10-класнику Битківського ліцею за крадіжку під час коляди. Вирок було оприлюднено 25 серпня 2025 року.

За матеріалами справи, 27 грудня 2024 року підозрюваний прийшов до одного з будинків, щоб заколядувати. Перебуваючи у коридорі, він помітив рюкзак на дивані та вирішив його взяти, вважаючи, що господарів немає вдома.

У рюкзаку знаходилися гроші та особисті речі: 1600 гривень, 100 доларів США, 50 євро, 20 фунтів стерлінгів, а також гаманець і навушники. Після крадіжки хлопець викинув рюкзак, гроші обміняв у обміннику та витратив на власні потреби. Частину речей він згодом повернув власниці і добровільно відшкодував частину збитків.

Суд визнав неповнолітнього винним за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Врахувавши його вік, щире каяття та добровільне відшкодування, хлопцю призначили покарання у вигляді року пробаційного нагляду.

Нагадаємо, у Дніпрі посеред білого дня чоловік напав на літню жінку та відібрав у неї гаманець. Правоохоронці затримали підозрюваного і наразі він перебуває під слідством.

