Фото: ОГП

Жителя Измаила приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Мужчина собирал и передавал спецслужбам РФ данные о расположении воинских частей, перемещении личного состава и техники ВСУ в Измаильском районе. За выполнение таких "задач" получал деньги.

Чтобы не привлекать внимания, 27-летний агент выдавал себя за женщину и скрыто фотографировал украинские объекты. Собранную информацию передавал куратору в виде текстов, фотографий и меток на электронных картах.

Правоохранители задержали агента в январе 2025 года, тогда же изъяли телефон с поличным. Все время до приговора мужчина находился под стражей.

Злоумышленнику назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

