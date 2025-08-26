Шпионил в женском образе: в Одесской области осудили российского агента
Жителя Измаила приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Мужчина собирал и передавал спецслужбам РФ данные о расположении воинских частей, перемещении личного состава и техники ВСУ в Измаильском районе. За выполнение таких "задач" получал деньги.
Чтобы не привлекать внимания, 27-летний агент выдавал себя за женщину и скрыто фотографировал украинские объекты. Собранную информацию передавал куратору в виде текстов, фотографий и меток на электронных картах.
Правоохранители задержали агента в январе 2025 года, тогда же изъяли телефон с поличным. Все время до приговора мужчина находился под стражей.
Злоумышленнику назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее сообщалось, что российские кураторы "вышли" на мужчину через телеграмм-каналы для поиска быстрых заработков.