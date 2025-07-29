Фото: полиция Днепропетровской области

Мужчина, напавший на пожилую женщину и отобравший у нее кошелек посреди белого дня - задержан

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 26 июля около 13:00 в переулке Парусный Новокодацкого района.

Преступник подошел к 71-летней потерпевшей возле магазина и силой отобрал у нее кошелек. Внутри были деньги, банковские карты, пенсионное удостоверение и крестик. После преступления он сбежал в сторону лесополосы.

Задержанный подозреваемый

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его в порядке статьи 208 УПК РФ. Им оказался 39-летний мужчина, ранее уже судимый за грабежи и разбойные нападения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления

27 июля следователи объявили мужчине подозрение по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж с применением насилия или опасным для жизни способом.

Ранее сообщалось, что в Днепре 14-летний парень жестоко убил возле банкомата мать двух малолетних детей. Примечательно то, что мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.