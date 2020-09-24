В Ивано-Франковске не хватает транспорта: местные власти обратились к Кабмину

Мэрия Ивано-Франковска просит правительство разрешить перевозку пассажиров на стоячих местах

Мэрия Ивано-Франковска просит правительство разрешить перевозку пассажиров на стоячих местах

Фото: Галичина

В Ивано-Франковске после открытия школ и детсадов не хватает транспорта, поэтому власть просит правительство разрешить перевозить пассажиров на стоячих местах.

Об этом Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив сообщил во время эфира на радио "Западный полюс", пишет RegioNews.

Есть проблемы с тем, что сейчас не хватает транспорта. Поэтому мы подготовили обращение, чтобы дети имели возможность в транспорте в стоячем режиме добраться до своих учебных заведений. Просим Кабмин пересмотреть требования перевозки. Дополнительное количество транспорта не позволяет нам обеспечить потребности", - отметил Марцинкив.

Сейчас, добавил мэр, местная власть проводит "жесткие переговоры" с частными перевозчиками, которые отказываются перевозить детей бесплатно, ведь спецперевозки, которые действовали в тот период, когда Ивано-Франковск находился в красной зоне эпидемиологической опасности, приостановлены.

Напомним, Івано-Франковская ОГА просит еще 350 миллионов на ликвидацию последствий наводнений.