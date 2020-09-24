Кабмин разъяснил, как получить деньги за разрушенное жилье на Донбассе

В Госбюджете-2020 на такие расходы предусмотрено 20 млн гривен

В Госбюджете-2020 на такие расходы предусмотрено 20 млн гривен

Фото: из открытых источников

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, как получить материальную компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает правительственный портал, передает RegioNews.

Порядком предусмотрено, что денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой Украиной территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье.