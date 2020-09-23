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23 сентября 2020, 17:26 2

Кабмин выделил 5,6 млн грн на ремонт Национального художественного музея Украины

23 сентября 2020, 17:26 2
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Будут ремонтировать фасад и приямки здания
Будут ремонтировать фасад и приямки здания
Фото: Facebook
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Кабмин принял проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации в здании Национального художественного музея Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.

Документом предлагается выделение Минкультуры и информационной политики 5,6 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе для проведения противоаварийных работ, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации в здании Национального художественного музея Украины по ул. М. Грушевского, 6 в г. Киеве.

Средства будут направлены на реставрацию скульптурных композиций главного фасада и крыши (1,983 млн грн) ремонтно-реставрационные работы главного фасада и приямков (3,617 млн грн)", - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя в Телеграмме это решение.

Министерство культуры и информационной политики инициировало рассмотрение этого вопроса правительством после того, как 8 августа Национальный художественный музей заявил, что временно приостанавливает работу в связи с обвалом портика. Тогда министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заверил, что будет задействован весь необходимый ресурс, чтобы в ближайшее время музей снова открылся для посетителей.

Кабмін ухвалив проєкт розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення...

Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 23 вересня 2020 р.

Напомним, Кабмин выделил 14,5 миллиона для областных COVID-лабораторий.

Кабмин Александр Ткаченко бюджетные деньги ремонт музей Министерство культура
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