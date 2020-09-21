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21 сентября 2020, 12:51 5

На Прикарпатье школьники вернулись к полноценному обучению

21 сентября 2020, 12:51 5
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Учреждения образования обеспечены всем необходимым для работы - бесконтактные термометры, маски, дезинфекторы
Учреждения образования обеспечены всем необходимым для работы - бесконтактные термометры, маски, дезинфекторы
Фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковской области все школы начали полноценное обучение, но опасность из-за коронавирусной болезни остается большой.

Как передает RegioNews об этом сообщает Укринформ.

Все школы приступили к обучению, но опасность остается большой. Поэтому призываю всех к масочному режиму и использованию дезинфицирующих средств. Педагогов прошу обеспечить все необходимые протоколы. Если нет, мы будем закрывать учреждения образования", - сообщил председатель ОГА Виталий Федорив.

По информации Департамента здравоохранения ОГА, в области ежедневно с подозрением на COVID-19 госпитализируют 140-170 пациентов. Наибольшее количество больных в последние дни регистрируют в Тисменицком, Калушском, Коломыйском, Надвирнянском районах и в Ивано-Франковске.

Ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает "киевскую власть" пересмотреть решение об отнесении города к "красной" зоны по уровню карантинных ограничений через распространение COVID-19.

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