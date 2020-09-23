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23 сентября 2020, 16:58 4

В Украине создали комиссию по регулированию азартных игр

23 сентября 2020, 16:58 4
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В составе комиссии будет 230 сотрудников
В составе комиссии будет 230 сотрудников
Фото: flickr
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В среду, 23 сентября, Кабинет министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей".

Об этом в Telegram сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передает RegioNews.

Согласно постановлению, Комиссия будет создана, будет утверждено ее Положение и размещена она будет по адресу: Киев, бульвар Леси Украинский 26. Количество работников - 230, из них председатель и 6 членов комиссии (один из них заместитель)", написал министр.

Он добавил, что главной задачей комиссии будет выдача, обновление, переоформление и приостановление лицензий для игорного бизнеса.

Данные изменения обусловлены Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который вступил в силу 13 августа 2020 года", - добавил Немчинов.

Напомним, украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке недвижимости.

Кабмин комиссия игральный бизнес правительство лотерея
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