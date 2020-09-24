В Івано-Франківську не вистачає транспорту: місцева влада звернулася до Кабміну

Мерія Івано-Франківська просить уряд дозволити перевезення пасажирів на стоячих місцях

Мерія Івано-Франківська просить уряд дозволити перевезення пасажирів на стоячих місцях

Фото: Галичина

В Івано-Франківську після відкриття шкіл і дитсадків не вистачає транспорту, тому влада просить уряд дозволити перевозити пасажирів на стоячих місцях.

Про це Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків повідомив під час ефіру на радіо "Західний полюс", пише RegioNews.

Є проблеми з тим, що зараз не вистачає транспорту. Тому ми підготували звернення, щоб діти мали можливість у транспорті в стоячому режимі добратись до своїх навчальних закладів. Просимо Кабмін переглянути вимоги перевезення. Додаткова кількість транспорту не дозволяє нам забезпечити потреби", - зазначив Марцінків.

Наразі, додав мер, місцева влада проводить "жорсткі перемовини" з приватними перевізниками, які відмовляються перевозити дітей безкоштовно, адже спецперевезення, які діяли у той період, коли Івано-Франківськ знаходився у червоній зоні епідеміологічної небезпеки, призупинені.

Нагадаємо, Івано-Франківська ОДА просить ще 350 мільйонів на ліквідацію наслідків повеней.