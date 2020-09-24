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24 вересня 2020, 11:55 3

В Івано-Франківську не вистачає транспорту: місцева влада звернулася до Кабміну

24 вересня 2020, 11:55 3
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Мерія Івано-Франківська просить уряд дозволити перевезення пасажирів на стоячих місцях
Мерія Івано-Франківська просить уряд дозволити перевезення пасажирів на стоячих місцях
Фото: Галичина
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В Івано-Франківську після відкриття шкіл і дитсадків не вистачає транспорту, тому влада просить уряд дозволити перевозити пасажирів на стоячих місцях.

Про це Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків повідомив під час ефіру на радіо "Західний полюс", пише RegioNews.

Є проблеми з тим, що зараз не вистачає транспорту. Тому ми підготували звернення, щоб діти мали можливість у транспорті в стоячому режимі добратись до своїх навчальних закладів. Просимо Кабмін переглянути вимоги перевезення. Додаткова кількість транспорту не дозволяє нам забезпечити потреби", - зазначив Марцінків.

Наразі, додав мер, місцева влада проводить "жорсткі перемовини" з приватними перевізниками, які відмовляються перевозити дітей безкоштовно, адже спецперевезення, які діяли у той період, коли Івано-Франківськ знаходився у червоній зоні епідеміологічної небезпеки, призупинені.

Нагадаємо, Івано-Франківська ОДА просить ще 350 мільйонів на ліквідацію наслідків повеней.

Кабмін транспорт Івано-Франківськ діти уряд Марцінків Руслан
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