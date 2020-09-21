Ивано-Франковская ОГА просит еще 350 миллионов на ликвидацию последствий наводнений

Работы по их ликвидации планируют завершить до конца октября

Работы по их ликвидации планируют завершить до конца октября

Фото: ГСЧС

Ивано-Франковская область дополнительно требует еще 350 млн грн на восстановление объектов, пострадавших в результате масштабного наводнения в июне.

Об этом во время оперативного совещания сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает RegioNews.

Я не вижу риска неиспользования средств в сумме 470 млн грн, которые направили в область. Есть технологические процессы и переговорные, которые необходимо выдержать. Хочу сказать, что кроме 470 млн грн, мы запросили дополнительно средства в сумме 350 млн грн", - сказал Федорив.

По его словам, в области начинает работу комиссия Минрегиона, которая детально изучит ход выполнения работ на объектах, которые были повреждены в результате наводнения, а также дополнительную потребность в средствах.

Думаю, когда комиссия ознакомится с масштабом наших убытков, то согласится, что 350 млн грн. будет недостаточной суммой. Но, по времени и требованиями законодательства, мы больше не сможем использовать", - добавил председатель ОГА.

Как сообщает ГП "Дороги Прикарпатья", на восстановление дорог и мостов после июньского наводнения область получила 168 млн грн, из них на дороги направят 126 млн грн.

Напомним, в результате паводков на западе Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области) 22-24 июня было подтоплено 285 населенных пунктов.

Паводок на Закарпатье 23 июня нанес области ущерб в размере 125 млн гривен.