Правозащитники просят оценить действия мэра Ивано-Франковска относительно ромов

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область

Фото: ZIK

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Hromadske.

Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины, которые занимаются защитой прав ромского меньшинства в Украине, обратилась к органам государственной власти и местного самоуправления Ивано-Франковска и лично к мэру города Руслана Марцинкива через его антиромские настроения.

"Мы обращаемся к власти – Верховной Раде Украины, Офису президента, Кабинету Министров Украины с требованием дать оценку действиям мэра города Ивано-Франковска, проведения немедленных действий по предупреждению антиромских настроений и событий в регионах Украины, приведение в соответствие с законодательством Украины и международным европейским стандартам в сфере обеспечения правовой и социальной защиты", — говорится в заявлении.

Также коалиция организаций требует выработки практических механизмов эффективной реализации прав национальных меньшинств в активном сотрудничестве с ромськими общинами и органами законодательной и исполнительной власти.

Такая обеспокоенность связана с тем, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область. Об этом глава города сообщил на еженедельном оперативном совещании, неоднократно употребив высказывания, имеющие признаки языка вражды и могут повлечь разжигание межнациональной вражды против ромской национальной этнической группы.

Как отмечают правозащитники, в этом случае со стороны полиции и мэра Ивано-Франковска можно констатировать нарушение прав ромского меньшинства.

Статья 33 Конституции Украины гарантирует каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, свободу передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом.

Напомним, в Ивано-Франковске на сессии горсовета депутаты поддержали бизнес и медиков. Сегодняшняя сессия городского совета направлена на мероприятия для уменьшения нагрузки на предпринимателей во время карантина.

Прикарпатье количество смертей от COVID-19 достигла 40. В Ивано-Франковской области зафиксировано 589 случаев инфицирования коронавирусом.