Мэры Ивано-Франковска и Львова выступили в защиту Бондаренко
Городские главы Львова и Ивано-Франковска поддержали мэра Черкасс, принявшего решение ослабиться карантинные меры без согласования с Кабмином Украины. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальные страницы мэров в Facebook.
Мэр Львова Андрей Садовый уверен, что правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений относительно карантина. Он призвал прекратить любые преследования черкасского коллеги.
"В настоящее время мне меньше всего хотелось бы увидеть коллапс в работе органов государственной или местной власти. Именно поэтому каждый сделанный шаг должен быть предельно продуманным", - уверен Садовой.
За всіма публічними перепалками ми ризикуємо забути, що вчимося жити з коронавірусом. Найменше, що я б хотів зараз...Опубліковано Андрій Садовий Субота, 2 травня 2020 р.
В свою очередь глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что у него такое впечатление, что в стране хотят уничтожить местное самоуправление – забрали деньги у громад.
"Создается устойчивое впечатление, что в Украине хотят просто уничтожить местное самоуправление. На городских глав некоторых городов завели уголовные дела, забрали средства громад, не позволяют обычным украинцам выезжать за границу, продают землю, обманули в вопросе доплат медицинских работников. Я поддерживаю мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. Карантин один для всех, а не для избранных", - написал Марцинкив.
Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування, повідкривали купу справ на мерів, забрали кошти в громад,...Опубліковано Русланом Марцінковим Субота, 2 травня 2020 р.
Напомним, что мэр Черкасс решил досрочно ослабить карантинные ограничения в городе. Из-за этого решения на городского главу Черкасс Анатолия Бондаренко уже обрушилась критика Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Чиновника могут вызвать в столицу для дачи объяснений.
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