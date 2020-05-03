Мэры Ивано-Франковска и Львова выступили в защиту Бондаренко

Они поддержали коллегу в решении относительно карантина

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Они поддержали коллегу в решении относительно карантина

Городские главы Львова и Ивано-Франковска поддержали мэра Черкасс, принявшего решение ослабиться карантинные меры без согласования с Кабмином Украины. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальные страницы мэров в Facebook.

Мэр Львова Андрей Садовый уверен, что правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений относительно карантина. Он призвал прекратить любые преследования черкасского коллеги.

"В настоящее время мне меньше всего хотелось бы увидеть коллапс в работе органов государственной или местной власти. Именно поэтому каждый сделанный шаг должен быть предельно продуманным", - уверен Садовой.

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В свою очередь глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что у него такое впечатление, что в стране хотят уничтожить местное самоуправление – забрали деньги у громад.

"Создается устойчивое впечатление, что в Украине хотят просто уничтожить местное самоуправление. На городских глав некоторых городов завели уголовные дела, забрали средства громад, не позволяют обычным украинцам выезжать за границу, продают землю, обманули в вопросе доплат медицинских работников. Я поддерживаю мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. Карантин один для всех, а не для избранных", - написал Марцинкив.

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Напомним, что мэр Черкасс решил досрочно ослабить карантинные ограничения в городе. Из-за этого решения на городского главу Черкасс Анатолия Бондаренко уже обрушилась критика Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Чиновника могут вызвать в столицу для дачи объяснений.