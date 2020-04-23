Мэра Ивано-Франковска вызвали на допрос

В отношении городского председателя Ивано-Франковска начато уголовное производство по факту призыва к принудительному перемещению людей

Фото: Руслан Марцинкив

В отношении городского председателя Ивано-Франковска начато уголовное производство по факту призыва к принудительному перемещению людей

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

В 10 часов во вторник, 28 апреля, его вызвали на допрос на улицу Сахарова, где размещено Управление национальной полиции.

Напомним, в отношении Руслана Марцинкива начатого уголовного производства по ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполицией.

21 апреля во время оперативного совещания городской голова резко высказался о людях цыганской национальности, предложил "упаковать" их в автобус и вывезти на Закарпатье.

На это среагировали Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины, которые занимаются защитой прав ромского меньшинства в Украине и посольство США.

Марцинкив объяснил, что пытался помочь ромам попасть домой, на Закарпатье. Свои высказывания назвал эмоциональными и извинился за них.