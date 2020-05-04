Львовская область: зафиксировано 16 смертей от COVID-19
Во Львовской области зафиксировано 16 летальных случаев от COVID-19, 506 больных, 95 людей преодолели болезнь.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Львов VS коронавирус в Facebook.
Сегодня, 4 мая, около 8:30 ч умерла львовянка, ей было 87 лет. Имела несколько сопутствующих заболеваний. Сначала лечилась в Центре легочного здоровья, после ее перевели в областную инфекционную больницу. Была подключена к аппарату ИВЛ. Коронавирус у женщины подтвердили еще 10 апреля.
Печальные новости... На Львовщине - 16-и смерть от COVID-19. Женщина, львов'янка, 87 лет. Умерла сегодня около 8:30...Опубликовано Львов VS коронавирус Понедельник, 4 мая 2020 г.
Вчера сообщили о еще одном летальном случае во Львовской области . Пациенту было 60 лет, львовянин. Умер 28 апреля в областной больнице в кардиохирургии. Результат посмертного обследования на коронавирус пришел после его смерти. Пациент был переведен из больницы скорой помощи во Львовскую областную клиническую больницу с подозрением на расслоенную аневризму аорты. Сопутствующие заболевания — ишемическая болезнь сердца.
Также известно, что у дочери пациента положительный результат на коронавирус.
Печальные новости: на Львовщине – 15-и смерть человека, инфицированного коронавирусом. Известно, что пациенту было 60 лет,...Опубликовано Львов VS коронавирус Воскресенье, 3 мая 2020 г.
Напомним, в Украине уже более 300 смертей от коронавируса. В понедельник Минздрав получил более полутысячи новых подозрений.
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