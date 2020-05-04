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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
04 мая 2020, 10:44 10

Львовская область: зафиксировано 16 смертей от COVID-19

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04 мая 2020, 10:44 10
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В области коронавирус обнаружен у 506 человек
Фото из открытых источников
В области коронавирус обнаружен у 506 человек

Во Львовской области зафиксировано 16 летальных случаев от COVID-19, 506 больных, 95 людей преодолели болезнь.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Львов VS коронавирус в Facebook.

Сегодня, 4 мая, около 8:30 ч умерла львовянка, ей было 87 лет. Имела несколько сопутствующих заболеваний. Сначала лечилась в Центре легочного здоровья, после ее перевели в областную инфекционную больницу. Была подключена к аппарату ИВЛ. Коронавирус у женщины подтвердили еще 10 апреля.

Печальные новости... На Львовщине - 16-и смерть от COVID-19. Женщина, львов'янка, 87 лет. Умерла сегодня около 8:30...

Опубликовано Львов VS коронавирус Понедельник, 4 мая 2020 г.

Вчера сообщили о еще одном летальном случае во Львовской области . Пациенту было 60 лет, львовянин. Умер 28 апреля в областной больнице в кардиохирургии. Результат посмертного обследования на коронавирус пришел после его смерти. Пациент был переведен из больницы скорой помощи во Львовскую областную клиническую больницу с подозрением на расслоенную аневризму аорты. Сопутствующие заболевания — ишемическая болезнь сердца.

Также известно, что у дочери пациента положительный результат на коронавирус.

Печальные новости: на Львовщине – 15-и смерть человека, инфицированного коронавирусом. Известно, что пациенту было 60 лет,...

Опубликовано Львов VS коронавирус Воскресенье, 3 мая 2020 г.

Напомним, в Украине уже более 300 смертей от коронавируса. В понедельник Минздрав получил более полутысячи новых подозрений.


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