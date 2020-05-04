Прикарпатье: от COVID-19 умерли 56 человек

За период майских праздников в Ивано-Франковской области умерли пять человек

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За период майских праздников в Ивано-Франковской области умерли пять человек

В Ивано-Франковской области зафиксировано 984 случаи инфицирования коронавирусом, 56 смертей, 165 человек выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

Больше всего больных в Ивано-Франковске - 269. Здесь также зафиксировано наивысшее количество смертей.

Высокие показатели заболеваемости в Калушском районе - 131, Надвирнянском - 121, Тисменицком - 96, Рожнятовском - 51, Галицком - 50, Тлумацком - 42, Коломыйском - 31, Долинском - 30.

Накануне майских праздников, 30 апреля, в области сообщалось о 51 летальном случае. По состоянию на 4 мая показатель вырос, от коронавируса умерли 56 человек.

Напомним, в Украине уже более 300 смертей от коронавируса. В понедельник Минздрав получил более полутысячи новых подозрений.

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