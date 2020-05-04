09:51  04 мая
В Украине уже более 300 смертей от коронавируса
15:26  04 мая
В регионах опять массово протестуют предприниматели
11:18  04 мая
Прикарпатье: от COVID-19 умерли 56 человек
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
04 мая 2020, 11:18 18

Прикарпатье: от COVID-19 умерли 56 человек

Читайте також
українською мовою
04 мая 2020, 11:18 18
Читайте також українською мовою
За период майских праздников в Ивано-Франковской области умерли пять человек
Фото из открытых источников
За период майских праздников в Ивано-Франковской области умерли пять человек

В Ивано-Франковской области зафиксировано 984 случаи инфицирования коронавирусом, 56 смертей, 165 человек выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

Больше всего больных в Ивано-Франковске - 269. Здесь также зафиксировано наивысшее количество смертей.

Высокие показатели заболеваемости в Калушском районе - 131, Надвирнянском - 121, Тисменицком - 96, Рожнятовском - 51, Галицком - 50, Тлумацком - 42, Коломыйском - 31, Долинском - 30.

Накануне майских праздников, 30 апреля, в области сообщалось о 51 летальном случае. По состоянию на 4 мая показатель вырос, от коронавируса умерли 56 человек.

Напомним, в Украине уже более 300 смертей от коронавируса. В понедельник Минздрав получил более полутысячи новых подозрений.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).


коронавирус Прикарпатье Ивано-Франковск смерти смерть
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Львовская область: зафиксировано 16 смертей от COVID-19
04 мая 2020, 10:44
В Украине уже более 300 смертей от коронавируса
04 мая 2020, 09:51
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 мая 2020, 14:40
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 мая 2020, 14:40
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
28 апреля 2020, 15:36
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
28 апреля 2020, 15:07
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
27 апреля 2020, 12:50
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Ровенская область: Порошенко сделал ставку на журналиста
03 мая 2020, 15:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Все досье »