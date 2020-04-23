Пытались помочь: мэр Ивано-Франковска объяснил ситуацию с ромами

Люди цыганской национальности в городе ходят без масок и перчаток, подвергая опасности жителей города

Фото: Руслан Марцинкив

Люди цыганской национальности в городе ходят без масок и перчаток, подвергая опасности жителей города

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Во время эфира на радио "Западный полюс" мэра спросили о ситуации вокруг скандала с людьми ромской национальности. Напомним, Марцинкив дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область, в ответ правозащитники обратились к власти с просьбой оценить такие действия. Министр внутренних дел Арсен Аваков инициировал открытие уголовного производства, а посольство США также не осталось в стороне.

Мэр пояснил, что никакой дискриминации в этом не видит. Ведь речь шла о конкретных лицах, которые более месяца не соблюдавших карантина. На 102 и на горячую линию горисполкома обращались люди, рассказывали, что некоторые лица пристают к прохожих, требуют деньги. При этом были без масок, перчаток, более того - проживали в привокзалиному сквере города, расположенном напротив вокзала. Кроме того, постановление Кабмина запрещает не то, что проживать в сквере, но прогулки или даже само пребывание.

"Ко мне обратились правоохранители, чтобы мы помогли. Необходимо было предоставить транспорт для лиц ромской национальности, которые прописаны в Иршавском и Свалявском районах Закарпатской области, чтобы доставить их домой, ведь ни один общественный транспорт пока не ездит - ни поездов, ни автобусов. На оперативном совещании я высказался, возможно, несколько эмоционально, поэтому прошу прощения", - объясняет мэр.