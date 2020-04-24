Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал"

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оказался в эпицентре громкого скандала из-за желания помочь правоохранителям вывезти граждан ромской национальности в Закарпатскую область. "Упаковать и вывезти" - таким был краткий вердикт мэра

Фото: Facebook

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оказался в эпицентре громкого скандала из-за желания помочь правоохранителям вывезти граждан ромской национальности в Закарпатскую область. "Упаковать и вывезти" - таким был краткий вердикт мэра

На резкое высказывание чиновника отреагировали правозащитники, министр внутренних дел Арсен Аваков и посольство США.

Корреспондент RegioNews выяснял как повлияет скандал с ромами на политическое будущее Марцинкива.

Пакуйте ромов

На оперативном совещании в мэрии Марцинкив возмутился, что правоохранители не полностью справились и вывезли из города только часть ромов.

"Цыгане, вернее лица ромской национальности... Мы же вывезли их на Закарпатье, чего они и дальше здесь?", - недоумевал мэр.

Ромы в привокзальном сквере Ивано-Франковска.

Начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влезло объяснил, что 12 человек отказались ехать. Среди них четверо детей. Как выяснилось, 10 человек посадили в автобус и отвезли к границе Закарпатской области, где передали правоохранителям. Остальные ромы остались в городе.

"До следующего вторника должны решить эту проблему. Ко мне приходила полиция, сказали дать автобус. Почему не упаковали и не увезли?", - спросил Марцинкив.

А еще добавил, что надо было вторую ходку сделать.

Председатель Ивано-Франковска Марцинкив хочет вывезти ромов на Закарпатье До следующего вторника правоохранители должны вывезти ромов из Ивано-Франковска. Больше - здесь: https://suspilne.media/28402-golova-ivano-frankivska-marcinkiv-hoce-vivezti-romiv-na-zakarpatta/ Опубликовано Общественное Карпаты Вторник, 21 апреля 2020 г.

Дело о вражде

Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины, которые занимаются защитой прав ромского меньшинства, обратилась к органам государственной власти, местного самоуправления и собственно Руслану Марцинкиву через его антиромские настроения. Как отмечают правозащитники, в этом случае со стороны полиции и мэра Ивано-Франковска можно констатировать нарушение прав ромского меньшинства.

Появился комментарий относительно ситуации с вывозом ромов и на странице Посольства Соединенных Штатов Америки в Facebook. Там обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснения ромов со стороны городского председателя Ивано-Франковска.

Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснения ромов со стороны городского председателя Ивано-Франковска. Мы... Опубликовано U. S. Embassy Kyiv Ukraine Среда, 22 апреля 2020 г.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем твиттере сообщил об открытии уголовного производства.

"Позиция городского главы является недопустимой! Национальная полиция – не карательная машина, господин председатель, Украина – не "совок", Франковск – не княжество!", – говорится в сообщении.

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко пообещал дать высказыванием городского председателя Ивано-Франковска правовую оценку.

"Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", - подчеркнул Клименко.



Никакой дискриминации

Ромы, о которых идет речь, проживают в сквере напротив железнодорожного вокзала. А постановление Кабмина на время карантина запрещает в таких местах не то, что постоянное пребывание, а даже прогулки. Именно "привокзальных" ромов и хотел вывезти из Ивано-Франковска мэр.

"Никакой дискриминации в этом я не вижу. Ведь речь шла о конкретных лицах ромской национальности, которые нарушали карантин. Национальность не имеет значения, но все должны соблюдать карантин. На "102" и "горячую линию" горисполкома неоднократно обращались люди, рассказывали о мошенничестве, о том, что некоторые личности придираются к прохожим, вымогают деньги. Без масок, перчаток", - рассказал во время эфира на радио "Западный полюс" Руслан Марцинкив.

Мэр также объяснил, к чему в этом деле полиция, о которой говорили Аваков и Клименко.

"Ко мне обратились представители местной полиции, чтобы мы помогли, предоставили транспорт для лиц ромской национальности, которые прописаны в Иршавском и Свалявском районах Закарпатской области. Необходимо было отвезти их домой, ведь ни один общественный транспорт пока не ездит. Мы нашли транспорт, и я был удивлен, что часть из этих людей отказалась возвращаться домой", - говорит мэр.

Мэр признал, что на оперативном совещании высказался несколько эмоционально и попросил прощения. А еще стал на защиту местной полиции. Они хотели как лучше, ведь было и вправду много обращений от жителей города.

Позже на своей странице в Facebook Марцинкив сообщил, что его вызвали на допрос 28 апреля.

#ПідтримуюМарцінківа

Народный депутат от "Свободы" Оксана Савчук считает, что мэра Ивано-Франковска преследуют за то, что для него безопасность франковцев на первом месте.

"Сейчас действительно не "совок". А Аваков — не член сталинской расстрельной тройки, чтобы без суда и следствия обвинять и сразу приговоры выносить. Поэтому кроме отвращения его безосновательные нападки никаких других эмоций не вызывают", - говорится в сообщении лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока на его странице в Facebook.

По ситуации с возбуждением уголовного дела против городского председателя Ивано-Франковска Руслан Марцинкив Первое. Для... Опубликовано Олегом Тягнибоком Четверг, 23 апреля 2020 года.

Депутат Ивано-Франковского горсовета Андрей Грималюк также поддержал мэра и добавил тег на своей странице в Facebook #ПідтримуюМарцінківа. За этим тегом, а еще #рукигетьвідМарцінківа можно найти сообщения сторонников мэра.

Наверное к каждому из нас на вокзале подходили цыгане и просили несколько гривен на билет, чтобы доехать домой. #Підтримую_Марцінківа Опубликовано Andriy Grymalyuk Четверг, 23 апреля 2020 года.

Место в политике найдется?

Общество разделилось на тех, кто поддерживает действия Марцинкива и тех, кто осуждает. Чего ждать мэру Ивано-Франковска - всеобщего осуждения или поддержки электората на предстоящих выборах – поинтересовались мы у экспертов.

Федор Шандор, профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой социологии Ужгородского национального университета

Если человек находится на такой должности, он должен сдерживать свои эмоции. Постоянно перекладывать с больной головы на здоровую некорректно. Поэтому, если он не может управлять своими эмоциями, лучше не заниматься общественной работой. Есть публичные и политические должности, занимая которые человек должен знать элементарный протокол поведения.

По моему мнению, на эту ситуацию общество может среагировать по-разному. Те, кто в 1936 году поддерживал Гитлера, через 10 лет уже его проклинали. А нынешняя ситуация, безусловно, повлияет на будущие выборы. Интеллигенция не позволит себе поддерживать такого кандидата. Но вопрос в том, сколько интеллигенции в городе.

Игорь Доцяк, доцент кафедры политологии, директор центра социальных исследований Прикарпатского национального университета

Выделять, акцентировать внимание на принадлежности к нации или связывать с этносом те или иные вещи не корректно и не соответствует должностным обязанностям городского главы. И, как бы там не было, Марцинкив имеет высокий уровень поддержки среди жителей города, подтвержденный различными опросами. Но поддержка эта не идеологическая, а, скорее, касается умения мэра решать различные бытовые, хозяйственные и коммунальные проблемы. Он ведет активную медийную кампанию, общается с общественностью. И я думаю, если не будет дальнейших эксцессов или серьезных конкурентов, то можно ожидать его победу на будущих выборах.

Эдуард Багиров, правозащитник

Когда чиновники принимают решения и делают публичные заявления, которые можно расценивать как разжигание межнациональной вражды, это, бесспорно, очень плохо. Этот человек является лидером социума и такие заявления наносят ущерб международному имиджу Украины.

И жду на публичную реакцию. Если начато уголовное производство, то этот человек может быть лишен свободы за такие абсурдные, неправильные заявления. Это необходимо сделать, чтобы другие не повторяли подобное.

Если бы речь шла о мэре города где-то, например, в Западной Европе, то после такого скандала у него бы не было политического будущего. Большинство избирателей не поддержали бы такого кандидата. В Украине ситуация иная. Большинство из нас слышали похожие заявления ранее, но депутаты и мэры оставались на своих должностях без последствий. Я очень надеюсь, что этот человек больше не будет лидером социума, его больше не изберут мэром, депутатом, а вспоминать о нем будут в негативном контексте.

Виталий Свитлык, руководитель ОО "Центр политических студий"

Скандал с ромами - это лишнее свидетельство недальновидности и неосторожности в высказываниях городского главы. Уделять такое внимание этому делу во время карантина и больших проблем с медицинскими учреждениями нецелесообразно. В очередной раз высказывание мэра делает дурную славу и плохую рекламу городу.

И я не думаю, что эта ситуация повлияет на местные выборы. Да, сейчас много шума в социальных сетях относительно этого дела. Запустили манипуляции с его допросами, делают из него мученика. Но основной электорат Марцинкива - это пенсионеры. Их нет в Facebook, взамен они получают газеты и буклеты, а главное - маски. Таким образом чувствуют "поддержку" мэра, а про ромов даже не услышат. Поэтому общая ситуация выглядит очередным фарсом. Не думаю, что Марцинкив получит какой-то срок или наказание.

Слово не...

Высказывания о вывозе ромов - не первый ляп в политической карьере Руслана Марцинкива. В марте 2016-го во время "Марша за жизнь и семейные ценности" мэр заявил, что геи не могут быть патриотами. По его мнению, патриотом может быть только христианин, настоящий патриот – тот, кто верит в Бога. Председатель заверил, что не допустит проведения ЛГБТ-маршей в городе.

После этого мэр получил "статус" скандального, стал звездой социальных сетей, а его выражение стало цитатой. В Wikipedia его назвали гомофобом.