В Украине уже более 300 смертей от коронавируса
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения'я Украины, передает RegioNews.
303 случая стали летальными, 1619 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.
Больше всего инфицированных выявили в Киеве, а также в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Меньше всего на Луганщине, Черниговщине и на Донбассе.
Распределение больных по областям такой:
Винницкая область — 436 случаев;
Волынская область — 340 случаев;
Днепропетровская область — 460 случаев;
Донецкая область — 81 случай;
Житомирская область — 430 случаев;
Закарпатская область — 531 случай;
Запорожская область — 285 случаев;
Ивано-Франковская область — 984 случая;
Кировоградская область — 401 случай;
г. Киев — 1535 случаев;
Киевская область — 853 случая;
Львовская область — 506 случаев;
Луганская область — 37 случаев;
Николаевская область — 161 случай;
Одесская область — 427 случаев;
Полтавская область — 227 случаев;
Ровенская область — 750 случаев;
Сумская область — 112 случаев;
Тернопольская область — 896 случаев;
Харьковская область — 361 случай;
Херсонская область — 139 случаев;
Хмельницкая область — 116 случаев;
Черновицкая область — 1887 случаев;
Черкасская область — 312 случаев;
Черниговская область — 64 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала 2020 года поступило 32 270 сообщений о подозрении на COVID-19
По состоянию на утро 4 мая 2020 года в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, ранее в Минздраве отметили, что смертность от коронавируса по регионам непропорциональна количеству больных.
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