В Украине уже более 300 смертей от коронавируса

В понедельник МИНЗДРАВ получил более полутысячи новых подозрений

Фото: pixabay.com

В понедельник МИНЗДРАВ получил более полутысячи новых подозрений

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения'я Украины, передает RegioNews.

303 случая стали летальными, 1619 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

Больше всего инфицированных выявили в Киеве, а также в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Меньше всего на Луганщине, Черниговщине и на Донбассе.

Распределение больных по областям такой:

Винницкая область — 436 случаев;

Волынская область — 340 случаев;

Днепропетровская область — 460 случаев;

Донецкая область — 81 случай;

Житомирская область — 430 случаев;

Закарпатская область — 531 случай;

Запорожская область — 285 случаев;

Ивано-Франковская область — 984 случая;

Кировоградская область — 401 случай;

г. Киев — 1535 случаев;

Киевская область — 853 случая;

Львовская область — 506 случаев;

Луганская область — 37 случаев;

Николаевская область — 161 случай;

Одесская область — 427 случаев;

Полтавская область — 227 случаев;

Ровенская область — 750 случаев;

Сумская область — 112 случаев;

Тернопольская область — 896 случаев;

Харьковская область — 361 случай;

Херсонская область — 139 случаев;

Хмельницкая область — 116 случаев;

Черновицкая область — 1887 случаев;

Черкасская область — 312 случаев;

Черниговская область — 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала 2020 года поступило 32 270 сообщений о подозрении на COVID-19

По состоянию на утро 4 мая 2020 года в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, ранее в Минздраве отметили, что смертность от коронавируса по регионам непропорциональна количеству больных.