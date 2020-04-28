Второе уголовное производство открыто на мэра Ивано-Франковска

Производство открыли из-за работы рынков перед Пасхой

Фото: Руслан Марцинкив

Производство открыли из-за работы рынков перед Пасхой

Сегодня в полиции городскому главе Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву сообщили об открытии еще одного уголовного производства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Отдельно хочу поблагодарить жителей Ивано-Франковска за поддержку. Сегодня должен был состояться допрос, большое количество людей пришло меня поддержать", - замечает мэр во время онлайн-включения.

Допроса не было, его перенесли на 9:30 1 мая. В то же время мэр узнал о втором производстве.

"Дело открыли в отношении "моего разрешения" для работы рынков перед Пасхальными праздниками. Тогда пришли предприниматели после заявления господина Ляшко о рекомендации закрыть рынки. Я отстаивал права предпринимателей работать, ведь официального документа не было. Мне открытие этого производства показалось очень странным, буду сообщать о ходе дела”, – отметил Марцинкив.

Оперативно о состоянии дел 28.04.2020/16:00 Опубликовано Русланом Марцінковим Вторник, 28 апреля 2020 г.

Напомним, в отношении Руслана Марцинкива начато уголовное производство по ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске.

21 апреля во время оперативного совещания городской глава резко высказался о людях ромской национальности, предложил "упаковать" их в автобус и вывезти на Закарпатье.

На это среагировала Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины, которая занимаются защитой прав ромского меньшинства в Украине. А также посольство США.

Марцинкив объяснил, что пытался помочь ромам попасть домой, на Закарпатье. Свои высказывания назвал эмоциональными и извинился за них.

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