15:07  28 апреля
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
15:01  28 апреля
В Институте рака вскрыли миллионные схемы
15:43  28 апреля
Почти половина украинцев считает свой доход недостаточным
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
28 апреля 2020, 17:32 16

Второе уголовное производство открыто на мэра Ивано-Франковска

Читайте також
українською мовою
28 апреля 2020, 17:32 16
Читайте також українською мовою
Производство открыли из-за работы рынков перед Пасхой
Фото: Руслан Марцинкив
Производство открыли из-за работы рынков перед Пасхой

Сегодня в полиции городскому главе Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву сообщили об открытии еще одного уголовного производства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Отдельно хочу поблагодарить жителей Ивано-Франковска за поддержку. Сегодня должен был состояться допрос, большое количество людей пришло меня поддержать", - замечает мэр во время онлайн-включения.

Допроса не было, его перенесли на 9:30 1 мая. В то же время мэр узнал о втором производстве.

"Дело открыли в отношении "моего разрешения" для работы рынков перед Пасхальными праздниками. Тогда пришли предприниматели после заявления господина Ляшко о рекомендации закрыть рынки. Я отстаивал права предпринимателей работать, ведь официального документа не было. Мне открытие этого производства показалось очень странным, буду сообщать о ходе дела”, – отметил Марцинкив.

Оперативно о состоянии дел 28.04.2020/16:00

Опубликовано Русланом Марцінковим Вторник, 28 апреля 2020 г.

Напомним, в отношении Руслана Марцинкива начато уголовное производство по ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске.

21 апреля во время оперативного совещания городской глава резко высказался о людях ромской национальности, предложил "упаковать" их в автобус и вывезти на Закарпатье.

На это среагировала Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины, которая занимаются защитой прав ромского меньшинства в Украине. А также посольство США.

Марцинкив объяснил, что пытался помочь ромам попасть домой, на Закарпатье. Свои высказывания назвал эмоциональными и извинился за них.

Читайте также: Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал". Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оказался в эпицентре громкого скандала из-за желания помочь правоохранителям вывезти граждан ромской национальности в Закарпатскую область.


Ивано-Франковск криминальное дело мэр Прикарпатье
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Чиновник Минообороны "провернул" сделку со смазкой на миллион гривен
28 апреля 2020, 15:56
На Прикарпатье 49 летальных случаев от COVID-19, умер 30-летний священник
28 апреля 2020, 15:26
В Ивано-Франковске создали ресурс для поддержки местных товаропроизводителей
28 апреля 2020, 12:53
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 апреля 2020, 22:26
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Последние Популярные
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Все блоги »
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
PR-ассы местного разлива: как сумские политики ищут дешевой популярности
28 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »