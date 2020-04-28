Второе уголовное производство открыто на мэра Ивано-Франковска
Сегодня в полиции городскому главе Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву сообщили об открытии еще одного уголовного производства.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
"Отдельно хочу поблагодарить жителей Ивано-Франковска за поддержку. Сегодня должен был состояться допрос, большое количество людей пришло меня поддержать", - замечает мэр во время онлайн-включения.
Допроса не было, его перенесли на 9:30 1 мая. В то же время мэр узнал о втором производстве.
"Дело открыли в отношении "моего разрешения" для работы рынков перед Пасхальными праздниками. Тогда пришли предприниматели после заявления господина Ляшко о рекомендации закрыть рынки. Я отстаивал права предпринимателей работать, ведь официального документа не было. Мне открытие этого производства показалось очень странным, буду сообщать о ходе дела”, – отметил Марцинкив.
Оперативно о состоянии дел 28.04.2020/16:00Опубликовано Русланом Марцінковим Вторник, 28 апреля 2020 г.
Напомним, в отношении Руслана Марцинкива начато уголовное производство по ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске.
21 апреля во время оперативного совещания городской глава резко высказался о людях ромской национальности, предложил "упаковать" их в автобус и вывезти на Закарпатье.
На это среагировала Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины, которая занимаются защитой прав ромского меньшинства в Украине. А также посольство США.
Марцинкив объяснил, что пытался помочь ромам попасть домой, на Закарпатье. Свои высказывания назвал эмоциональными и извинился за них.
Читайте также: Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал". Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оказался в эпицентре громкого скандала из-за желания помочь правоохранителям вывезти граждан ромской национальности в Закарпатскую область.
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