Рынки в Ивано-Франковске открыли, кладбища - нет

Через давление общественности рынки в условиях карантина будут работать

Центральный рынок. Фото: страница Руслана Марцинкива в Facebook

Через давление общественности рынки в условиях карантина будут работать

В горсовете во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обсудили ряд вопросов. Решили открыть продовольственные рынки при условии соблюдения жестких санитарных требований, кладбища в городе останутся закрытыми.

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своем канале в телеграмм, информирует RegioNews.

"Через давление мэров и общины открылись рынки, я считаю, что это правильно. Но призываю всех предпринимателей и покупателей тщательно придерживаться всех правил безопасности", - подчеркивает мэр.

Продавцов и покупателей будут пускать на территорию рынка только при наличии маски и прохождения температурного скрининга. На каждом входе или вьезде на рынок должен быть антисептик. Допускается пребывание не более 1 человека на 10 кв метров. Каждые три часа – дезинфекция поверхностей. Между покупателем и продавцом должен быть защитный экран и расстояние не менее 2 метров.

Обсудили и работу кладбищ. Директор Коммунального предприятия "Городская ритуальная служба" Андрей Хрунык заметил, что кладбища закрыты, захоронения проходят в обычном режиме.

"Решение о закрытии люди считают неуместным. Территория кладбища 45 га, массовые скопления - это двое-трое родственников вокруг могилы, которые, обычно, проживают в одной квартире и заразиться на открытом воздухе практически не могут. По моему мнению, кладбища следует открывать", - отметил Хрунык.

Иногда доходит до того, что люди перелезают через забор, чтобы попасть на могилы к родным. Были случаи, когда люди приезжали к воротам, а их не пускали - не все знали о закрытии. Поэтому нецелесообразно, чтобы кладбище было закрытым вплоть до 11 мая, говорит директор.

Сейчас действует постановление Кабмина и рекомендация санитарного врача о закрытии кладбищ. После обсуждения чиновники решили выполнять решения центральной власти.

Заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 30.04.2020 Опубликовано Русланом Марцінковим Четверг, 30 апреля 2020 года.

"Вот не понимаю решение закрыть кладбища. Чукалевка - 45 га. Расстояния огромные, для чего создавать социальную напряженность и не дать возможности людям поклониться умершим. И так транспорт не работает", - говорится в сообщении Руслана Марцинкива на его странице в Facebook.

Вот не понимаю решения центральной власти закрыть кладбища! Чукалевка - 45 ГА! Расстояния огромные, для чего делать социальную напряженность и не дать возможности людям поклониться умершим! И так транспорт не работает! Опубликовано Русланом Марцінковим Четвер, 30 апреля 2020 года.

Напомним, в течение суток на Прикарпатье зафиксировано 41 диагноз заболеваемости COVID-19, в общем 862 подтвержденных случаев инфицирования. 51 человек умер.