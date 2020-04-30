Рынки в Ивано-Франковске открыли, кладбища - нет
В горсовете во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обсудили ряд вопросов. Решили открыть продовольственные рынки при условии соблюдения жестких санитарных требований, кладбища в городе останутся закрытыми.
Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своем канале в телеграмм, информирует RegioNews.
"Через давление мэров и общины открылись рынки, я считаю, что это правильно. Но призываю всех предпринимателей и покупателей тщательно придерживаться всех правил безопасности", - подчеркивает мэр.
Продавцов и покупателей будут пускать на территорию рынка только при наличии маски и прохождения температурного скрининга. На каждом входе или вьезде на рынок должен быть антисептик. Допускается пребывание не более 1 человека на 10 кв метров. Каждые три часа – дезинфекция поверхностей. Между покупателем и продавцом должен быть защитный экран и расстояние не менее 2 метров.
Обсудили и работу кладбищ. Директор Коммунального предприятия "Городская ритуальная служба" Андрей Хрунык заметил, что кладбища закрыты, захоронения проходят в обычном режиме.
"Решение о закрытии люди считают неуместным. Территория кладбища 45 га, массовые скопления - это двое-трое родственников вокруг могилы, которые, обычно, проживают в одной квартире и заразиться на открытом воздухе практически не могут. По моему мнению, кладбища следует открывать", - отметил Хрунык.
Иногда доходит до того, что люди перелезают через забор, чтобы попасть на могилы к родным. Были случаи, когда люди приезжали к воротам, а их не пускали - не все знали о закрытии. Поэтому нецелесообразно, чтобы кладбище было закрытым вплоть до 11 мая, говорит директор.
Сейчас действует постановление Кабмина и рекомендация санитарного врача о закрытии кладбищ. После обсуждения чиновники решили выполнять решения центральной власти.
Заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 30.04.2020Опубликовано Русланом Марцінковим Четверг, 30 апреля 2020 года.
"Вот не понимаю решение закрыть кладбища. Чукалевка - 45 га. Расстояния огромные, для чего создавать социальную напряженность и не дать возможности людям поклониться умершим. И так транспорт не работает", - говорится в сообщении Руслана Марцинкива на его странице в Facebook.
Вот не понимаю решения центральной власти закрыть кладбища! Чукалевка - 45 ГА! Расстояния огромные, для чего делать социальную напряженность и не дать возможности людям поклониться умершим! И так транспорт не работает!Опубликовано Русланом Марцінковим Четвер, 30 апреля 2020 года.
Напомним, в течение суток на Прикарпатье зафиксировано 41 диагноз заболеваемости COVID-19, в общем 862 подтвержденных случаев инфицирования. 51 человек умер.
- 20:47 30 апреля Коронавирус в Верховной Раде: до 15 депутатов больны, но это не точно
- 20:11 30 апреля Из-за пожара в Чернобыле лошади Пржевальского поскакали к АЭС
- 19:42 30 апреля Дело Гладковских-Свинарчуков: 6 новых фигурантов
- 18:51 30 апреля В Сумах предприниматели собрались на антикарантинные протесты
- 18:48 30 апреля Медицинский мусор, зараженный коронавирусом, выбрасывали под открытым небом
- 18:05 30 апреля Заробитчане и энергетика: Зеленский и Дуда поговорили по телефону
- 14:40 30 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
- 15:48 24 апреля Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
- 12:30 26 апреля Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?