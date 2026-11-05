Фото: полиция

Число погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе Запорожской области увеличилось до 42

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Из-под завалов деблокированы 42 погибших человека. Продолжается идентификация неопознанных тел", – говорится в сообщении.

Идут четвертые сутки аварийно-спасательных мероприятий. Под завалами еще могут находиться 33 человека. Работы не прекращаются.

Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевахе, которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Ранее сообщалось о 37 погибших.