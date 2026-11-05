Фото: полиция

В Киеве полицейские задержали 18-летнего жителя Винницы, подозреваемого в похищении Volkswagen Touareg стоимостью почти 3,5 млн грн. Парень проехал около 500 метров и оставил автомобиль на обочине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось около 04:30 на парковке у автосалона. Сотрудники готовили внедорожник к показу потенциальным покупателям и временно оставили его незапертым с работающим двигателем.

По данным полиции, 18-летний винничанин, приехавший в столицу на заработки, заметил автомобиль, сел за руль и уехал. По дороге он подобрал двух несовершеннолетних товарищей.

Проехав около 500 метров, он остановился и оставил внедорожник на обочине. Полицейские обнаружили автомобиль и вернули его работникам автосалона.

Парня задержали и сообщили ему о подозрении в незаконном завладении транспортным средством. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В ходе расследования суд назначил подозреваемому круглосуточный домашний арест.

Напомним, в Киеве мужчина взорвал гранату под дверью квартиры товарища из-за долга в 3000 гривен. Злоумышленника задержали.