РФ атаковала Винницу реактивным "Шахедом": вспыхнул масштабный пожар

Скриншот с видео

В четверг, 5 ноября, российские войска нанесли удар по Виннице реактивным беспилотником типа "Шахед". В городе возник сильный пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-каналы.

Около 10:00 в Винницкой области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки российского беспилотника.

По информации Воздушных сил ВСУ, реактивный БпЛА сначала двигался курсом на Вороновицу, затем – в направлении Винницы.

В самом городе раздались взрывы

Информация о последствиях атаки, возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, в ночь на 5 ноября РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-35 и 128 ударными БпЛА типа Shahed (65 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.