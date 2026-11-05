Фото: ГСЧС

Поздно вечером 4 ноября в Бучанском районе в результате российской атаки вспыхнул пожар на территории склада

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и Киевскую ОВА.

На место пожара прибыли спасатели из Бучанского и других районов области. Для ликвидации последствий были привлечены дополнительные силы.

Пожар локализовали. Спасатели проливают очаги горения и разбирают поврежденные конструкции.

По предварительной информации, погибших нет. Один мужчина получил травмы.

Напомним, вечером 4 ноября в Сумской области мужчину спасли из-под завалов разрушенного дома, женщина погибла.