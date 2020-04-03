Полиция оштрафовала всех беглецов из отеля "Казацкий"

Все лица, которые ранее бежали из обсервации в отеле "Казацкий" города Киева, были найдены работниками Нацполиции, им выписали штрафы в размере 17 тысяч гривен

Фото: Нацполиция

Все лица, которые ранее бежали из обсервации в отеле "Казацкий" города Киева, были найдены работниками Нацполиции, им выписали штрафы в размере 17 тысяч гривен

Об этом в эфире канала "112 Украина" рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

"Каждого, кто бежал из-под обсервации из отеля "Казацкий" нашли, каждому вручили протокол о нарушении правил карантина и штраф 17 тыс. грн.", - сообщил Геращенко.

По его словам, беглецы будут оставаться у себя дома. В случае повторного нарушения им грозит еще один штраф в размере 34 тыс. грн.

Кроме того, через соцсети полиция следит за соблюдение режима обсервации, и будет реагировать на нарушения.

"Те, кто прилетел из-за границы могут быть носителями вируса, а могут и не быть. 14 дней посидеть дома - это небольшая плата, чтобы сохранить здоровье и жизнь других людей", - добавил он.

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Напомним, власти Киева обустроили две базы для пребывания киевлян на обсервации, где есть все необходимое для временного проживания.

31 марта сообщалось, что Национальная полиция Киева устанавливает количество лиц, которые сбежали из обсервации в отеле "Казацкий".

Ранее украинца, который находился на обсервации в гостинице "Казацкий", забрали в больницу из-за высокой температуры, а мэр Киева Виталий Кличко назвал место обсервации нелогичным.

По состоянию на 30 марта в Киеве было зафиксировано 102 случая заболевания коронавирусом, в течение суток обнаружено еще 20 подтвержденных случаев.