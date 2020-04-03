14:43  03 апреля
На Киевщине зафиксировано 70 больных коронавирусом, из них 4 детей
14:57  03 апреля
У Зеленского обещают 12 тысяч многоразовых защитных костюмов для медиков
15:33  03 апреля
Венгрия изменила правила транзита для украинцев
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2020, 16:07 7

Полиция оштрафовала всех беглецов из отеля "Казацкий"

Читайте також
українською мовою
03 апреля 2020, 16:07 7
Читайте також українською мовою
Все лица, которые ранее бежали из обсервации в отеле "Казацкий" города Киева, были найдены работниками Нацполиции, им выписали штрафы в размере 17 тысяч гривен
Фото: Нацполиция
Все лица, которые ранее бежали из обсервации в отеле "Казацкий" города Киева, были найдены работниками Нацполиции, им выписали штрафы в размере 17 тысяч гривен

Об этом в эфире канала "112 Украина" рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

"Каждого, кто бежал из-под обсервации из отеля "Казацкий" нашли, каждому вручили протокол о нарушении правил карантина и штраф 17 тыс. грн.", - сообщил Геращенко.

По его словам, беглецы будут оставаться у себя дома. В случае повторного нарушения им грозит еще один штраф в размере 34 тыс. грн.

Кроме того, через соцсети полиция следит за соблюдение режима обсервации, и будет реагировать на нарушения.

"Те, кто прилетел из-за границы могут быть носителями вируса, а могут и не быть. 14 дней посидеть дома - это небольшая плата, чтобы сохранить здоровье и жизнь других людей", - добавил он.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, власти Киева обустроили две базы для пребывания киевлян на обсервации, где есть все необходимое для временного проживания.

31 марта сообщалось, что Национальная полиция Киева устанавливает количество лиц, которые сбежали из обсервации в отеле "Казацкий".

Ранее украинца, который находился на обсервации в гостинице "Казацкий", забрали в больницу из-за высокой температуры, а мэр Киева Виталий Кличко назвал место обсервации нелогичным.

По состоянию на 30 марта в Киеве было зафиксировано 102 случая заболевания коронавирусом, в течение суток обнаружено еще 20 подтвержденных случаев.


коронавирус карантин обсервация Антон Геращенко
В буковинских больницах находится 101 человек: тяжелых больных – восемь, на ИВЛ - один
03 апреля 2020, 16:02
На Винниччине сельский голова собрал митинг в разгар карантина
03 апреля 2020, 15:48
В Житомирской области на самоизоляции находятся 977 человек
03 апреля 2020, 15:24
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
03 апреля 2020, 15:44
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
Последние Популярные
Илия Куса
Ирина Медушевская
Олег Сенцов
Все блоги »
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »