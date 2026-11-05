Фото: полиция

На трассе Киев – Чоп в поселке Квасилов Ровенской области обнаружили тело мужчины с травмами, характерными для ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 06:20 5 ноября в полицию обратился водитель маршрутки, который заметил на дороге мужчину без признаков жизни.

На месте работали следователи и криминалисты. Патрульные регулировали движение на этом участке дороги.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личность погибшего.

Напомним, утром 5 ноября вблизи Львова водитель микроавтобуса сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.