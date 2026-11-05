08:57  05 ноября
Убийство Ирины Фарион: осужденный Зинченко подал апелляцию
11:55  05 ноября
Мороз уже в Карпатах: на горе Поп Иван зафиксировали -9°C
12:40  05 ноября
В Киеве остановили движение на красной ветке метро: что произошло
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2026, 12:01

В Ровенской области на трассе обнаружили тело мужчины: полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП

05 ноября 2026, 12:01
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

На трассе Киев – Чоп в поселке Квасилов Ровенской области обнаружили тело мужчины с травмами, характерными для ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 06:20 5 ноября в полицию обратился водитель маршрутки, который заметил на дороге мужчину без признаков жизни.

На месте работали следователи и криминалисты. Патрульные регулировали движение на этом участке дороги.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личность погибшего.

Напомним, утром 5 ноября вблизи Львова водитель микроавтобуса сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область ДТП происшествия погибший полиция
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Харьковской области водитель сбил насмерть женщину, травмировал ее дочь и скрылся с места ДТП
05 ноября 2026, 15:58
Операция "Карфаген": пятеро топ-чиновников получили подозрения
05 ноября 2026, 15:50
В Одесской области эксчиновщицу приговорили к 5 годам за взятку в $2500
05 ноября 2026, 15:47
Удар по "Охматдету": еще трем российским командирам объявили подозрения
05 ноября 2026, 15:24
Коттедж за сотни тысяч долларов: кому принадлежит дом, где НАБУ задержало генерал-майора Дуку
05 ноября 2026, 14:41
На Полтавщине иномарка вылетела с дороги и опрокинулась: пассажирка погибла
05 ноября 2026, 14:35
Из-за аварийных обесточений во всех районах Киева возникли перебои с водой
05 ноября 2026, 14:25
В Полтавской области грибами отравились 18 человек, один человек умер
05 ноября 2026, 14:09
Три человека травмированы, 11 авто повреждены: последствия атаки в Винницкой области
05 ноября 2026, 13:54
Стрельба в Тернополе: КОРД задержал 52-летнего мужчину
05 ноября 2026, 13:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Елена Зеркаль
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »