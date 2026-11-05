В Тернополе вооруженный мужчина захватил в заложники управляющую магазина: раздались выстрелы
Сообщение об инциденте в торговом заведении в Тернополе поступило в полицию 5 ноября около 11:00
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Неизвестный мужчина закрыл управляющую магазина в служебном кабинете. После этого из помещения раздались два выстрела.
На месте работают полицейские и все профильные службы. Правоохранители принимают меры по задержанию мужчины и обеспечению безопасности людей.
Граждан призывают не приближаться к месту происшествия и выполнять требования полиции.
Напомним, в Киеве мужчина взорвал гранату под дверью квартиры товарища из-за долга в 3000 гривен. Злоумышленника задержали.
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