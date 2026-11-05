Фото: полиция

Сообщение об инциденте в торговом заведении в Тернополе поступило в полицию 5 ноября около 11:00

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Неизвестный мужчина закрыл управляющую магазина в служебном кабинете. После этого из помещения раздались два выстрела.

На месте работают полицейские и все профильные службы. Правоохранители принимают меры по задержанию мужчины и обеспечению безопасности людей.

Граждан призывают не приближаться к месту происшествия и выполнять требования полиции.

Напомним, в Киеве мужчина взорвал гранату под дверью квартиры товарища из-за долга в 3000 гривен. Злоумышленника задержали.