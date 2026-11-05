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С начала недели, 2 ноября, Россия нанесла 78 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на 5 ноября новые обесточения зафиксированы в трех областях, а в большинстве регионов действуют графики отключений света

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Из-за российских обстрелов новые обесточения возникли в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Энергообъекты получили значительные повреждения, для устранения которых требуется время.

Сложной остается ситуация в Киеве и в Киевской области. Из-за повреждений энергетического оборудования здесь вынужденно применяют сетевые ограничения.

В большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности ограничение мощности.

В регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы, где это позволяет ситуация с безопасностью. Угроза повторных атак усложняет ремонты.

В течение дня графики могут изменяться. Актуальную информацию публикуют местные операторы систем распределения электроэнергии.

Напомним, ночью 5 ноября российские войска попали по энергообъекту на Черниговщине. После атаки ситуация в энергосистеме области остается сложной.