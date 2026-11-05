Атака дрона на Запорожье: в больнице умерли двое раненых полицейских

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В больнице умерли двое полицейских, получивших тяжелые ранения в результате попадания российского беспилотника в служебный автомобиль вблизи Камышевахи 1 ноября

Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Погиб начальник очередной части отделения полиции №4 Пологовского районного отдела полиции (г. Орехов) майор полиции Олег Дубецкий и его коллега – заместитель начальника по превентивной деятельности этого подразделения майор полиции Сергей Бережко.

Как отметили в полиции, 1 ноября вблизи Камышувахи российский дрон попал в служебный автомобиль, в результате чего оба правоохранители получили тяжелые ранения.

Медики боролись за их жизнь, однако 4 ноября сердца обоих полицейских остановились.

Олег Дубецкий и Сергей Бережко посвятили службе в полиции более 20 лет.

В полиции Запорожской области выразили соболезнования родным, близким и коллегам погибших правоохранителей.

Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевахе, которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Ранее сообщалось о 42 погибших.